Sesc entrega novo galpão de reciclagem à prefeitura de Paraty - Diário do Vale

Matéria publicada em 19 de janeiro de 2023, 20:38 horas

Local vai garantir melhor infraestrutura e condições de trabalho para os dez catadores da Cooperativa

Paraty – O Sesc (Serviço Social do Comércio) entregou, na tarde desta quinta-feira (19), para a prefeitura de Paraty, o novo Galpão da Reciclagem para atender catadores de material reciclável do município. O galpão irá garantir mais dignidade, melhor infraestrutura e condições de trabalho para os dez catadores da Cooperativa de Catadores e Catadores de Materiais Recicláveis de Paraty. A inauguração do espaço será realizada no dia 28 de fevereiro, no aniversário da cidade.

A presidente da Cooperativa de Catadores e Catadores de Materiais Recicláveis de Paraty, Izabel Cristina, comentou sobre o suporte que o novo espaço irá trazer para os dez cooperados que não tinham um local adequado para realizarem esses trabalhos.

“Antes a gente trabalhava na lama e sem galpão, os galpões que tinha eu que mandei construir. Era muito precário. Esse novo galpão vai trazer nova vida e dar dignidade aos catadores, foi uma realização excelente”, disse a presidente.

Segundo o Secretário de Ambiente, Vinícius Soares de Oliveira, a prefeitura realiza repasses anuais de R$ 218 mil para a cooperativa. Ele explica que os catadores prestam um serviço muito valioso para o município retirando o material das ruas.

“Por eles prestarem um serviço para o município, a prefeitura realiza repasses anuais de R$ 218 por meio de um contrato. Os catadores auxiliam tirando os resíduos das ruas e evitando que isso onere os cofres da prefeitura, pois é pago por tonelada o lixo descartado e, quando se retira o material reciclável, o peso total diminui”, explicou o secretário.

De acordo com a presidente da cooperativa, esse repasse é utilizado para pagar o maquinário, caminhões, prensa e elevador. Além disso, uma porcentagem da verba é direcionada para os catadores.

“Com o apoio desses repasses nós podemos pegar esses resíduos que coletamos nas ruas e levar tudo a para a cooperativa, onde o material é triado, prensado e transformado em carga, resultando em 50 fardos de 200 Kg cada. A partir daí, o material reaproveitável é mandado para Paulínia, Barra Mansa e Volta Redonda”, completou Izabel.

O prefeito de Paraty, Luciano Vidal, explica sobre a importância do novo galpão para o fortalecimento do projeto ambiental que vem sendo realizado no município.

“Esse novo equipamento da cooperativa vai ajudar a aumentar mais o ICMS Ecológico para o município de Paraty. Todas as cidades que tratam seu lixo, resíduos sólidos e líquidos; possuem saneamento básico; realizam a conservação ambiental e tratamento da água; tudo isso gera uma pontuação que vai aumentando os repasses para os municípios. Nós estávamos em 12° lugar no ano passado, com cinco milhões, e agora Paraty ocupa o segundo lugar de ICMS Ecológico, vamos passar a cota dos dez milhões devido a todos esses novos projetos”, explicou o prefeito.

O secretário de ambiente completou dizendo sobre os benefícios que a parceria traz para o município e para os catadores de material reciclável que agora possuem uma melhor infraestrutura e condições de trabalho.

“Essa parceria vai fazer com que a gente agora tenha um local adequado para receber todo o resíduo que é gerado na cidade para que ele possa ser triado. Isso também dá condições para os dez cooperados terem sua renda e conseguirem fazer seu trabalho de forma adequada”, completou Vinícius.

O projeto foi desenvolvido e realizado pelo coordenador do Sesc Paraty, Gilberto Figueiredo e pelo engenheiro do Sesc, Daniel Antoniol.