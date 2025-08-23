sábado, 23 agosto 2025
Setur e Detro-RJ anunciam operação de micro-ônibus na linha Mendes-Paracambi

Serviço começa a funcionar pela RJ-127 a partir desta segunda-feira (25)

by Mayra Gomes

RJ-127
Foto: GovRJ

Estado do Rio – O subsecretário de Turismo do Estado do Rio, Fernando Costa, anunciou nesta sexta-feira (22) que a linha de transporte entre Mendes e Paracambi, pela RJ-127, agora poderá ser operada por micro-ônibus, a partir desta segunda-feira (25). A mudança promete reduzir em mais de duas horas o tempo de deslocamento da população.

O anúncio foi feito ao lado do presidente do Departamento de Transportes Rodoviários do Rio de Janeiro (Detro-RJ), Raphael Salgado, que destacou a importância da iniciativa. “O que o Detro está promovendo hoje, voltando com a linha de Mendes até Paracambi pela RJ-127 com micro-ônibus, é atender a recomendação do governador Cláudio Castro e do presidente da Assembleia, Rodrigo Bacellar, garantindo o direito constitucional do cidadão ao transporte”, afirmou.

Fernando Costa ressaltou que a conquista é fruto do trabalho conjunto do mandato, do Detro-RJ e do vereador de Mendes, Enéas Nogueira. “Mais mobilidade, mais qualidade de vida e respeito ao direito de ir e vir da população. Seguimos trabalhando pelo interior do estado”, disse o subsecretário.

Segundo os responsáveis pelo serviço, em breve serão divulgados os horários das viagens, permitindo que a população planeje seus deslocamentos.

 

 

