Severino Dias e Rosi Farias tomam posse em Vassouras

Matéria publicada em 2 de janeiro de 2021, 09:27 horas

Cerimônia realizada às 18h na Câmara Municipal, seguiu os protocolos de segurança e teve transmissão pela internet

Vassouras – A cerimônia que deu posse ao prefeito reeleito em Vassouras, Severino Dias (DEM), à vice prefeita Rosi Farias (PP), e aos treze vereadores que formaram o novo legislativo, foi realizada sem a presença de púbico, assessores e parentes. Seguindo os protocolos de segurança contra a pandemia da covid-19, o evento foi restrito aos participantes e transmitido oficialmente pelo canal da Câmara no Youtube, além das redes sociais dos empossados.

Severino Dias foi reeleito, com uma votação histórica na cidade, alcançando 60,42% (12.815 votos), quase o dobro do segundo colocado. Na tribuna, o prefeito, emocionado, falou sobre a grande aprovação que teve nas urnas referente ao seu primeiro mandato. Fez agradecimentos aos vereadores, à vice prefeita, ao “amigo” Marco Capute –presidente da Universidade de Vassouras-, e comentou sobre o que a população pode esperar para os próximos anos em Vassouras.

“Esqueço aqui todas as agressões que sofremos durante a campanha. Da minha parte quero fazer um governo de diálogo com todos os segmentos da sociedade, pensando sempre no bem da cidade. Podem ter certeza que vamos fazer Vassouras crescer ainda mais e ocupar o lugar que ela merece no Estado do Rio” disse Severino.

Rosi Farias, depois de três mandatos consecutivos como vereadora de Vassouras, também tomou posse como vice prefeita, prometendo ser uma vice bem diferente dos tradicionais vices.

“Hoje começamos um novo ciclo, com muita energia, fé e a certeza de que vamos realizar um grande trabalho. Não serei uma vice prefeita de gabinete. Junto ao prefeito Severino, quero deixar uma marca para cidade. Não uma marca de perfeição, pois não somos perfeitos, mas uma marca de amor e de dedicação ao próximo, uma marca de que lutamos bravamente por uma melhor qualidade de vida para os Vassourenses. Todos merecem nossa atenção e terão. Confiem em nós, continuem acreditando em nós. Que o nosso mandato seja um horizonte de esperança, fé e comprometimento com o povo”. Disse Rosi Farias

Todos os empossados, prefeito, vice e vereadores, falaram da necessidade da união de executivo, legislativo, dos empresários e da população, na luta contra a covid-19.

“Estamos otimistas com os avanços da ciência e com as negociações e aprovações das vacinas. Já estamos prontos aqui em Vassouras, para que, assim que elas estiverem liberadas, possamos comprar todas as doses necessárias para nossa população. Mas até lá, temos que manter a guarda, a nossa união, seguir os protocolos de segurança para evitar mais perdas de nossos entes queridos”, finalizou o prefeito Severino Dias.