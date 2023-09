Siderley Marques assume presidência do PRTB em Angra dos Reis

Angra dos Reis – Siderley Marques dos Santos, que faz parte do grupo político alinhado ao prefeito Fernando Jordão, vai assumir a presidência do diretório do PRTB em Angra. A advogada Juliana Perim foi afastada da direção da legenda. A vice-presidente do PRTB será Andréia Jordão, igualmente ex-presidente do Sindicato dos Servidores Públicos de Angra dos Reis.

A vinda da dupla para a direção do partido e para a aliança política com o grupo de Fernando Jordão foi alinhada pelo secretário municipal de Governo e pré-candidato à sucessão de Jordão, Cláudio Ferreti.