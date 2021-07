SMI faz manutenção em bairros de Volta Redonda

Matéria publicada em 20 de julho de 2021, 19:57 horas

Equipes seguem uma programação diária; dessa vez o trabalho executado foi de limpeza, roçada e capina

Volta Redonda – A Secretaria de Infraestrutura de Volta Redonda (SMI) segue realizando ações de manutenção na cidade. No início desta semana, as equipes realizaram a limpeza nos bairros Siderópolis, Cidade Nova, Santo Agostinho, Mirante do Vale, Eucaliptal, Siderlândia e Conforto. Além disso, foram feitos pequenos reparos no Viaduto Heitor Leite Franco, que liga os bairros Colina e Aterrado.

As equipes, compostas por cem homens, realizaram os serviços de capina, roçada e retirada de entulho, com a ajuda de máquinas roçadeiras, de solda e caminhões.

No Siderópolis foi realizado o serviço de roçada nos rios e canais que cortam o bairro; na Cidade Nova foi feito capina e no Viaduto Heitor Leite Franco foi soldada e concretada a rebarba da junta de dilatação.

Já no bairro Santo Agostinho a equipe da SMI fez retirada de entulho na Rua do Mutirão. As ruas e escadas dos bairros Mirante do Vale e Eucaliptal passaram por capina e roçada.

Nas Ruas Rio de Janeiro e Itatiaia, no bairro Siderlândia, as equipes trabalharam retirando entulhos e na Rua 4, no bairro Conforto recolheram resíduos.

De acordo com a subsecretária de Infraestrutura, Poliana Gama, o serviço é realizado diariamente, atendendo também as solicitações dos moradores e associações de moradores.

“Temos uma programação diária que visa atender todos os bairros da cidade, priorizando os serviços mais urgentes. Gradativamente estamos tornando a nossa cidade boa para se viver novamente”, disse Poliana.

Seguindo a programação da SMI, nesta terça-feira, 20, as equipes estiveram. percorrendo os bairros Vila Rica, Casa de Pedra, Jardim Tiradentes, Morada da Colina, Jardim Normandia