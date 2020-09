Solidariedade e Podemos fazem convenções simultâneas

Matéria publicada em 4 de setembro de 2020, 15:57 horas

Volta Redonda – As Executivas Municipais do Solidariedade e do Podemos realizam convenções simultâneas na próxima quinta-feira, dia 10, na Associação Comercial Industrial e Agropastoril de Volta Redonda (Aciap), localizada no bairro Aterrado, para deliberações de coligações e escolha dos candidatos a vereadores, prefeito e vice-prefeito.

Com a pandemia causada pelo novo coronavírus (Covid-19), o rito das convenções para o próximo pleito municipal, em novembro, podem ser realizados de forma presencial ou virtual, obedecendo todas as regras sanitárias visando a segurança dos presentes, a fim de evitar a propagação do novo coronavírus.

Dessa forma, as executivas dos dois partidos optaram por convenções presenciais, nas quais só poderão participar filiados, pré-candidatos, representantes da imprensa – previamente credenciados – e o evento terá início às 17h30 horas, seguindo até às 20h30 horas, dando tempo para que todos possam passar pela Aciap sem causar aglomerações. Eles assinarão os livros-atas dos partidos, o que será registrado em vídeo para garantir a identificação dos participantes.

Até o momento, o único pré-candidato a prefeito pelo Solidariedade é Washington Granato, que é vereador pelo quinto mandato e já disputou a eleição majoritária em 2008.