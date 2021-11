STF cassa decisão que suspendia eleições em Itatiaia

Matéria publicada em 18 de novembro de 2021, 18:53 horas

Brasília – Uma decisão do ministro Ricardo Lewandowski, do STF, cassou a liminar que impedia a realização de eleições suplementares em Itatiaia. Com isso, o TRE do Estado do Rio pode marcar nova data para que a população escolha o novo prefeito. A cidade está sendo administrada pelo presidente da Câmara Municipal, que atua como prefeito interino.

O TRE-RJ já marcou eleição suplementar em Itatiaia duas vezes: na primeira, em abril, o motivo do adiamento foi a segunda onda da Covid-19; na outra, em setembro, foi a decisão obtida pelo ex-prefeito Eduardo Guedes, que teve a maior votação em 2020, mas acabou com a candidatura indeferida pelo TSE, que considerou que ele estaria tentando um terceiro mandato.

O tribunal eleitoral do Estado do Rio deverá, agora, marcar nova data para o pleito, entre as já definidas para esse objetivo: 23 de janeiro, 13 de fevereiro, 13 de março, 3 de abril, 15 de maio, 5 de junho, 27 de novembro ou 11 de dezembro.