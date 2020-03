Supermercados que cobrarem preços abusivos terão alvará suspenso em Barra Mansa

Matéria publicada em 24 de março de 2020, 11:07 horas

Barra Mansa – Os supermercados da cidade poderão ter os alvarás suspensos, caso passem a cobrar preços abusos nas mercadorias. A medida foi anunciada pelo prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, na manhã desta terça-feira (24). Ele disse que os estabelecimentos serão fiscalizados. O prefeito disse que está recebendo inúmeras mensagens de moradores reclamando dos valores fixados nas mercadorias.

– O fornecimento de alimentos é atividade fundamental. A população não pode ficar sem comer. Estou recebendo centenas de denúncias de aumento de preços de mercadoria. Faremos fiscalização, através do Procon. Caso seja identificado o aumento de mercadorias, sem justificativas, neste período de crise extrema, que caracteriza crime contra a população, serão adotadas as seguintes medidas – disse o prefeito listando as ações.

Uma delas será a suspensão imediata do alvará de funcionamento do mercado; multa; notícia crime na Delegacia de Polícia. A fiscalização deve ser intensificada, ainda nesta terça-feira, por toda cidade de Barra Mansa.