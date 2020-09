Suplente e ex-secretária de Urbanismo assume vaga de Dr. Magno

A ex-secretária municipal de Urbanismo e Habitação Andréia Lemos, a Teka, assume cadeira na Câmara Municipal de Pinheiral. Ela é suplente do vereador Dr. Magno, que morreu neste sábado, 19, vítima de acidente de moto, na BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), em Barra do Piraí. Teka havia se desincompatibilizado do cargo, na administração municipal, para disputar uma cadeira no Legislativo de Pinheiral.

Teka é filha do ex-vereador de Volta Redonda Pedro Lemos, que exerceu mandato de vereador entre 1989e 1992. Ela também é irmã do ex-vereador de Pinheiral, Uriel Lemos. Quando deixou o cargo no governo municipal, foi substituída pelo irmão, André Luiz Lemos.