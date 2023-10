‘Tá difícil…’

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, nesta sexta-feira (27), que “dificilmente” o governo cumprirá a meta de zerar o déficit primário (resultado das contas do governo sem os juros da dívida pública) em 2024.

Durante café da manhã com jornalistas no Palácio do Planalto, Lula disse que não quer fazer corte em investimentos em obras.

“Tudo que a gente puder fazer para cumprir a meta fiscal a gente vai cumprir. O que eu posso dizer é que ela não precisa ser zero, o país não precisa disso. Eu não vou estabelecer uma meta fiscal que me obrigue a começar o ano fazendo corte de bilhões nas obras que são prioritárias para esse país. Eu acho que muitas vezes o mercado é ganancioso demais e fica cobrando uma meta que ele sabe que não vai ser cumprida”, disse o presidente.

“E se o Brasil tiver déficit de 0,5%, de 0,25%, o que é? Nada”, acrescentou Lula.

PL Jovem e PL Mulher

O Partido Liberal de Volta Redonda vai lançar oficialmente, na próxima segunda-feira (30), às 18 horas, no Clube Náutico, o PL Jovem e o PL Mulher. Estarão presentes o senador Carlos Portinho, os deputados federais Altineu Côrtes, Chris Tonietto e Eduardo Pazzuello, os deputados estaduais Índia Armelau, Anderson Moraes, Alan Lopes e Márcio Gualberto, o vice-prefeito de Angra dos Reis, Christiano Alvernaz, Helaide Teixeira, do PL Mulher RJ, Luan Lenno, do PL Jovem RJ, a ex-deputada estadual Alana Passos e a ex-deputada federal Rosane Félix.

Prorroga

O Governo do Estado prorrogou todos os convênios vigentes do Programa Somando Forças, executados pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas (SEIOP), até dezembro de 2024. São mais de R$ 278 milhões, em 27 municípios, investidos na urbanização de bairros, construção de estádio, viaduto, centro comunitário e hospital, entre outros. A medida, publicada no Diário Oficial desta sexta-feira (27), garante a continuidade de obras executadas na parceria entre o Governo do Estado e os municípios fluminenses.

Exemplos

Obras como a construção do Hospital da Criança de Volta Redonda, no Médio Paraíba, e a reforma e ampliação do Hospital Alcides Carneiro, em Petrópolis, na Região Metropolitana, eram aguardadas há muitos anos pelos moradores. Só nesses dois contratos estão sendo investidos cerca de R$ 19,2 milhões, que permitirão um melhor atendimento à população. Já em Trajano de Moraes, na Região Serrana, os recursos do Somando Forças serão usados na reconstrução da antiga estação ferroviária de Visconde de Imbé, um prédio de importância histórica e um dos pontos turísticos da cidade.

Integrado

Representantes do Governo do Estado e do Ministério da Justiça participaram, na manhã de quinta-feira (26), de uma reunião para a implementação do Gabinete Integrado de Lavagem de Dinheiro. O secretário de Estado da Casa Civil, Nicola Miccione, e o diretor de Operações Integradas e Inteligência da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), Romano Costa, discutiram, em um encontro virtual, o aperfeiçoamento dos mecanismos de combate à lavagem de dinheiro e outros crimes financeiros praticados pelas organizações criminosas que atuam no Rio de Janeiro e no país.

Participantes

A integração entre o Ministério da Justiça e a Secretaria de Estado de Polícia Civil do Rio será fortalecida com a participação das secretarias de Fazenda (Sefaz) e da Casa Civil no gabinete. Foi determinado que auditores da Sefaz, procuradores do Estado do Rio e delegados vão autuar com dedicação exclusiva aos trabalhos do grupo. O objetivo é fornecer mais dados para o cruzamento de informações que possibilitem o rastreio dos recursos em caso de lavagem de dinheiro. A formação dos Gabinetes Estaduais Contra a Lavagem de Dinheiro no país vai permitir que as polícias civis dos estados avancem nas investigações, auxiliando na conclusão dos inquéritos abertos contra as quadrilhas.

Reforço federal nas fronteiras

Durante reunião com o ministro da Defesa, José Múcio, o governador reiterou o pedido feito pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, de reforço das Forças Armadas para impedir a entrada de armas e drogas no estado, com a Marinha na Baía de Guanabara e portos, e a Aeronáutica nos aeroportos Galeão e Santos Dumont.

Oss

Oito alunos do projeto Geração UPP representarão o Rio de Janeiro e o Brasil no 15º Campeonato Mundial de Jiu-Jítsu Profissional de Abu-Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Sete dos atletas são da Comunidade da Providência, localizada no Centro do Rio, e um da Comunidade do Jacarezinho, zona norte da cidade.

Projeto

O projeto de prevenção Geração UPP ensina jiu-jítsu em diversas comunidades cariocas, contabilizando 2.500 crianças e adolescentes assistidos, gerando grandes oportunidades através do esporte.

Vaquinha

Os recursos para a viagem foram viabilizados através de uma vaquinha on-line, patrocínio de empresário, patrocínio da Secretaria de Esporte e Lazer do Rio de Janeiro, Legião da Boa Vontade (LBV) e Super Rádio Brasil.