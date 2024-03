Tande busca renovação dos incentivos fiscais concedidos à Stellantis, em Porto Real

Porto Real – O deputado estadual Tande Vieira, que atua na presidência da Comissão de Tributação da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) junto com a Secretaria Estadual de Fazenda, anunciou nesta quinta-feira (28) que está em busca da renovação dos incentivos fiscais concedidos à Stellantis, em Porto Real.

Com a instalação da empresa o município, foram concedidos incentivos que estavam paralisados por quase cinco anos. Segundo o parlamentar destravar esses incentivos vai garantir a manutenção de mais de 1.700 empregos, além do investimento de R$ 2,5 bilhões. Tande comentou sobre as novas metas que serão colocadas com para a Stellantis.

“Colocaremos algumas metas novas para o investimento de R$ 2,5 bilhões que vai acontecer nos próximos anos. A Stellantis vai ter que garantir que irá comprar pelo menos 1/4 de seus suprimentos em fornecedores do estado do Rio, que gera mais empregos e renda para o estado, garantir a instalação de pelo menos dois novos fornecedores no Sul Fluminense. O investimento, que deve ser aprovado na próxima semanada na Comissão de Tributação da Alerj, beneficia não só Porto Real, mas toda a região e o estado do Rio de Janeiro”, disse o deputado.