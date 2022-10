‘Tapete de santinhos’: Barra Mansa intensifica limpeza após eleição

Matéria publicada em 3 de outubro de 2022, 12:47 horas

Barra Mansa – O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa (Saae-BM), através da Coordenadoria de Resíduos Sólidos (CRS), está intensificando a limpeza das ruas para remover a sujeira produzida na eleição deste ano. Na manhã desta segunda-feira, dia 03, aniversário de 190 anos da cidade, cerca de 40 pessoas estão trabalhando na limpeza das vias na região central e nos bairros Cotiara, Ano Bom, Vila Nova e Vista Alegre.

De acordo com o coordenador de Resíduos Sólidos, Jackson Rabelo, os trabalhos podem se estender por até uma semana. “Nossa equipe está percorrendo toda a região central, desde a passagem de nível de Saudade até a Apae. Passando por locais como Buraco Quente, Rua São Sebastião, Rua Pinto Ribeiro e entorno da Prefeitura. As condições do tempo não estão nos ajudando neste ano e o ‘tapete de santinhos’ foi maior do que na eleição anterior. Somado à chuva faz com que as equipes tenham dificuldade para remover o material, pois cola no chão”, disse Jackson, acrescentando que a limpeza vai continuar por alguns dias.

“O mau tempo atrapalha muito o nosso trabalho, com isso nós podemos demorar até uma semana para limpar toda a cidade. Temos colégios eleitorais muito grandes, que serão atendidos nos próximos dias. Até esta manhã, com o material molhado, já foram retiradas cerca de duas toneladas de lixo eleitoral, já que com a água das chuvas o material fica mais pesado, disse.

Jackson faz um pedido aos candidatos, que porventura ainda tenham material de campanha, que façam o descarte correto. “Como já disse, os ‘santinhos’ molhados não nos dão a possibilidade de reciclar. Quem ainda tiver material armazenado, coloque em sacos de lixo para a nossa equipe recolher ou entregar diretamente na Cooperativa Mista de Catadores de Materiais Recicláveis de Barra Mansa, a Coopcat, localizada na Av. Presidente Kennedy, 3050 – Ano Bom”, finalizou.

