TCE aprova contas da gestão de 2023 de Cláudio Castro pelo terceiro ano consecutivo

Estado do Rio – O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) aprovou, nesta segunda-feira (27), as contas da gestão Cláudio Castro em 2023. O voto do conselheiro José Maurício de Lima Nolasco, relator do processo, foi acompanhando por unanimidade pelos demais conselheiros. É o terceiro ano seguido que a Corte de Contas julga favoravelmente os gastos do Governo do Estado.

De acordo com o governador, o planejamento para o ano passado foi cumprido à risca.

“Graças ao nosso trabalho diário e incessante de cuidar das finanças públicas com responsabilidade, conseguimos, mais uma vez, e apesar de todos os desafios, investir e aplicar mais do que o exigido pela Constituição, em áreas essenciais como a Saúde e a Educação”, afirmou Castro.

De acordo com o relatório, em 2023, o Estado do Rio registrou um superávit orçamentário de R$ 842 milhões e realizou investimentos acima dos mínimos previstos na Constituição em Saúde e Educação.

Após o parecer favorável do Tribunal, as contas seguirão para a análise da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), conforme prevê a legislação.