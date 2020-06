TCE-RJ aprecia contas de 2019 do governo do estado

Matéria publicada em 1 de junho de 2020, 08:56 horas

Rio de Janeiro – O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) realiza nesta segunda-feira, dia 1º de junho, às 14h30, a sessão especial para apreciar as contas de governo do chefe do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro referentes ao ano de 2019, sob a responsabilidade do governador Wilson José Witzel.

A relatoria é do conselheiro Rodrigo do Nascimento e a sessão acontecerá de maneira telepresencial, em função da pandemia de COVID-19, que atinge o país. A transmissão será feita pelo canal do TCE-RJ no YouTube e poderá ser acompanhada ao vivo. O link estará disponibilizado no site do órgão.