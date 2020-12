TCU avalia edital de concessão da Dutra, que inclui duplicação da estrada na Serra das Araras

Matéria publicada em 9 de dezembro de 2020, 19:26 horas

Sul Fluminense – O Tribunal de Contas da União (TCU) está avaliando os estudos para a nova concessão da Rodovia Presidente Dutra, principal entroncamento rodoviário do país e que liga as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, feitos pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). A proposta enviada ao TCU prevê concessão de 625,8 quilômetros. Entre as principais intervenções do projeto está a implantação da nova subida para Serra das Araras, na BR-116/RJ, informou o ministério. O novo operador da rodovia administrará a estrada por 30 anos. Nesse período, terá que investir mais de 14,5 bilhões de reais.

A aprovação pelo TCU é a última etapa antes da publicação do edital de concessão. A expectativa de realização do leilão é para o primeiro semestre de 2021, informou o Ministério da Infraestrutura em comunicado à imprensa.

O ministro de Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, afirmou que a expectativa para o leilão das rodovias é de ocorrer “no início de 2021”.

A Dutra atualmente é operada pela CCR , que por anos discutiu com o governo sobre uma eventual prorrogação da concessão mediante ativos contratuais que previam mais investimentos. O contrato vence em fevereiro.

O leilão ocorrerá pelo modelo híbrido de concorrência. Nesse formato, o edital traz o valor máximo da tarifa e um teto de desconto. Ganha o leilão quem oferecer o maior desconto ao usuário dentro do teto permitido. O critério de outorga será usado para o desempate entre concorrentes, afirmou o ministério.

Em janeiro deste ano, Marcelo Kaiuca, vice-presidente da Firjan Nova Iguaçu e Região, ressaltou a necessidade de antecipação dos investimentos para nova pista da Serra das Araras, prevista para ter início apenas em 2024.

“Essa obra está prometida há 25 anos. Não há condições de esperarmos mais três para que ela se realize”, argumenta. A atual concessão da Dutra termina em fevereiro de 2021.