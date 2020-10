Thiago Valério e Nóe Garcêz caminham ao lado de Roosevelt Brasil no Centro de Barra Mansa

Matéria publicada em 25 de outubro de 2020, 09:28 horas

Roosevelt Brasil administrou a prefeitura durante dois mandatos e apoia a candidatura de Thiago

Barra Mansa – O candidato a prefeito pelo Cidadania, Thiago Valério, e seu vice Noé Garcêz, participaram de uma grande passeata laranja que invadiu o Centro de Barra Mansa na manhã deste sábado, 24.

Quem esteve presente, pôde notar que o ex-prefeito Roosevelt Brasil, que administrou a prefeitura durante dois mandatos, está apoiando a candidatura de Thiago. “Essa eleição será um plebiscito, sim ou não ao governo que está aí. Temos que usar sempre da verdade e fazer chegar o 23 na casa de todas as pessoas. Tem gente que ainda não sabe que o Thiago e o grupo que está aqui foram protagonistas de denúncias e levantaram a bandeira se colocando como alternativa de mudar o destino da nossa cidade”, disse Roosevelt ao falar com as pessoas no início da caminhada.

Thiago Valério agradeceu a presença de Roosevelt Brasil, figura essencial em sua campanha, já que foi o único prefeito de Barra Mansa que conseguiu a aprovação da população ao se reeleger. “Por onde ando, e os lugares não estão sendo poucos, as pessoas falam do Roosevelt e das coisas importantes que ele realizou na cidade. Ter o seu apoio é fundamental nessa caminhada e, com isso, estamos seguindo dia após dia, porque queremos mostrar à população que existe opção, que elas podem acreditar que Barra Mansa pode mudar de verdade”, destacou o candidato a prefeito.

A passeata, a primeira do tipo realizada após o decreto estadual que permite em cidades do Médio Paraíba eventos como esse e carreatas, com medidas de prevenção à Covid-19, saiu do comitê da Coligação Barra Mansa de Verdade, altura do Supermercado Bramil, e foi até a Praça da Liberdade. A orientação era que todos da coligação usasse máscaras e evitassem o contato mais próximo.