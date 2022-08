Thiago Valério participa de ‘adesivaço’ em Barra Mansa

Matéria publicada em 21 de agosto de 2022, 21:07 horas

Barra Mansa – Desde a última terça-feira, 16, período em que se iniciou a campanha eleitoral, o candidato a deputado estadual, Thiago Valério (PDT) está percorrendo bairros de Barra Mansa e região ouvindo os principais problemas da população e apresentando suas propostas para a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj). Essa nova semana de campanha, neste domingo, se inicia com uma ação de mobilização. Cerca de 70 carros foram adesivados no Centro em forma de apoio a candidatura de Thiago Valério.

Um dos que adesivaram o carro foi Ely Rocetto, do bairro Colônia Santo Antônio. “Fiz questão de demonstrar meu apoio ao Thiago porque vejo nele o preparo e a coragem para ser o nosso verdadeiro representante. Ele é nossa esperança”, disse. Edinho Costa, do bairro Saudade, falou de projeto. “Ele representa projeto diferente para cidade. Termos um deputado de verdade para trazer verbas para Barra Mansa”, completou.

Thiago tem dito por onde passa que pretende trabalhar por todas áreas e ouvindo sempre as pessoas, mas acredita ser essencial batalhar pela educação, desenvolvimento econômico, transporte, juventude e transparência. “Por onde passo as pessoas estão clamando por atenção. E é para isso que quero estar na política, para ajudar, porque não tenho projeto de política como forma de carreira, isso é politicagem e, infelizmente é o que temos visto”, aponta o candidato que já foi vereador na última legislatura.

No sábado, 20, o candidato a deputado estadual inaugurou seu comitê na Região Leste, no bairro Nove de Abril. Ele percorreu diversos bairros. Na região verificou problemas como encostas que precisam de atenção. “Precisamos lutar por verbas e projetos para resolver esses problemas, antes que tragédias aconteçam”, apontou.

Márcio Poncio estará novamente em Barra Mansa

Mais uma vez, o candidato a deputado federal Márcio Poncio estará em Barra Mansa para uma agenda conjunta com Thiago Valério. Nesta segunda-feira, 22, às 9 horas será inaugurado comitê central de campanha de Thiago, no Centro, próximo ao Bramil. Em seguida, os dois candidatos farão uma caminhada para conversar com eleitores. Às 11h30min, uma grande carreata pelo Centro está programada.