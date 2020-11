Thiago Valério pede a eleitores consciência na escolha

Matéria publicada em 15 de novembro de 2020, 13:09 horas

Barra Mansa – “Fizemos uma campanha limpa, apresentando verdade e nos colocando como opções para mudar Barra Mansa de verdade. Sair do que hoje acontece e a população vê, com bairros sem assistência, falta de transparência no Poder Púbico, corrupção. Vamos fazer diferente”. Com essa frase, o candidato a prefeito de Barra Mansa, Thiago Valério, votou na manhã deste domingo no Colégio Municipal Padre Anchieta, no bairro Vista Alegre.

Thiago é do Cidadania e disputa a prefeitura ao lado do seu vice, Noé Garcêz, do PSB, que também votou no final da manhã no Colégio Nossa Senhora do Amparo, Centro. Os candidatos agradeceram a população pela receptividade durante a campanha. Ressaltam a democracia e pediram aos eleitores que analisem os perfis de cada candidato antes de votar. “A eleição é a maior festa da democracia e peço que a população exerça o seu direito de cidadania conquistado a duras penas no passado, onde muitos perderam a vida. Hoje podemos escolher nossos governantes livremente, diferente de outros países. Que as pessoas possam refletir da importância do voto, pois representa os rumos da cidade pelos próximos quatro ano”, cita Noé Garcêz.

Thiago Valério lembrou que as propostas foram apresentadas nas redes sociais, no plano de governo disponível em seu site, e pede ainda que quem não votou pesquise. “Pedimos o voto útil, que não desperdicem votando em branco ou nulo. Sabemos que tem muita gente desmotivada, mas somos diferentes do que aí está hoje. Foi uma eleição muito dura, com fakes news e pedimos que analisem os nossos perfis”, afirmou Thiago,