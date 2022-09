Thiago Valério prossegue campanha para a Alerj

Matéria publicada em 12 de setembro de 2022, 16:51 horas

Barra Mansa – “Precisamos eleger um político que tenha empatia com o problema do outro, que não olhe para seu objetivo pessoal, mas entenda que está representando o bem comum. E eu quero essa oportunidade, de representar as pessoas, seus problemas e principais necessidades”. Essa afirmação é do candidato a deputado estadual pelo PDT, Thiago Valério, o único candidato da legenda no Sul Fluminense. Sua campanha está a todo vapor, tem acontecido por Barra Mansa e por outras cidades da região, com aceitação já que é ficha limpa e um diferencial com a população: ouve os principais pleitos.

Thiago Valério, que já foi vereador de Barra Mansa, cita seus compromissos nestas eleições: educação, desenvolvimento e renda, mobilidade e transparência. Vê a juventude esquecida na região e no estado e aponta ser mais do que necessário uma atenção especial. “Precisamos pensar na educação de qualidade e no primeiro emprego. Dizem que os jovens não querem nada, mas como vão querer se não há um norte para eles”, questiona.

Segundo o candidato, uma das suas principais ideias para educação é garantir uma mudança na legislação estadual de modo que seja destinado um percentual fixo a ser retirado da receita do Governo do Estado para ser aplicado nas universidades e escolas técnicas. “Isso é constitucional e já acontece em São Paulo, onde as unidades e escolas não precisam esperar a definição do montante do orçamento por parte do governador e podem ter garantida verba para melhoramento dos locais e ensino, assim como para qualificação dos profissionais. Precisamos ainda fiscalizar a correta aplicação do Fundeb, que não acontece no estado e municípios”, aponta.

Outro ponto fundamental, se eleito para Alerj, será a luta pela geração de emprego e renda. “A miséria está batendo à porta das pessoas e, além da educação que resultará em pessoas mais preparadas para o mercado, é necessário discutir investimentos para as cidades, de modo a considerar que cada uma tem sua particularidade. Precisamos pensar e colocar no papel o desenvolvimento regional”, cita Thiago Valério.

Sobre Thiago Valério

Thiago Valério tem 40 anos, é casado e tem dois filhos. Barramansense, filho de mineiros que vieram para a cidade, participou ativamente da vida comunitária e religiosa de seu bairro, Vista Alegre. Foi eleito vereador de 2017 a 2020, se candidatou a prefeito nas últimas eleições, recebendo mais de 15 mil votos. Professor, se lança agora como candidato a deputado estadual para ajudar a recuperar o Estado do Rio e plantar a semente de uma grande transformação, através da Educação, Honestidade e Justiça Social.