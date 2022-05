Titi Brasil preside Conferência Nacional de Vereadoras

Matéria publicada em 28 de maio de 2022, 15:56 horas

Brasília e Angra dos Reis – A vereadora angrense Titi Brasil presidiu, na qualidade de presidente da Abracam Mulher (Associação Brasileira de Câmaras Municipais Mulher), a 1ª Conferência Nacional de Vereadoras, um evento inédito realizado entre os dias 24 e 27, em Brasília. O evento reuniu mais de cem vereadoras durante essa semana, em Brasília. As parlamentares discutiram políticas públicas voltadas para a mulher e saíram do evento com diversas deliberações.

Titi contou sua trajetória na política até se tornar presidente da Abracam Mulher.

– Que evento! Foi um privilégio presidir a primeira conferência nacional de Vereadoras. Quando se pensa que há 100 anos a mulher nem tinha direito a voto, um evento que reuniu mais de cem mulheres é um mega avanço. Muitas, nem tiveram o incentivo de seus presidentes para viajar, mas lá estavam, lutando por direitos iguais. Trocamos ideias, aprendemos, fizemos contatos e saímos com deliberações. Uma delas foi uma representação de Vereadoras de Oriximiná, uma cidade do Pará, contra o prefeito de sua cidade, que encaminharemos em nome da Abracam Mulher já na segunda-feira. Quero agradecer imensamente à diretora de Relações Institucionais, Egeane Felipe, pela dedicação e comprometimento com o evento – sublinhou Titi Brasil.

O evento contou com representantes do Rio de Janeiro, Santa Caratina, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Minas Gerais, Tocantins, Maranhão, Pará e Amazônia.

A conferência contou com a presença da Coordenadora-Geral de Assuntos e Desafios Socioculturais do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Salete Aragão, que ministrou a palestra sobre os programas de governo.

– Uma honra e um orgulho imenso participar da abertura desse importante evento. Vocês estão de parabéns por essa mobilização – frisou a representante do governo federal.

Também contou com a presença do ex-presidente da entidade, Rogério Rodríguez.

No 2º dia de Conferência, a advogada Natália Begot falou sobre a Violência de Gênero na Política. E a Diretora de Inovação da Associação Brasileira de Municípios e Fundadora do Movimento Prefeitos do Futuro, Solange Sousa, falou sobre engajamento nos projetos parlamentares. Para fechar o dia, Gesilea Fonseca Teles, que é Chefe de Gabinete do Conselheiro Vicente Aquino da ANATEL, falou sobre o Projeto de Lei das Antenas voltados aos municípios.

Esse segundo dia também foi marcado pela presença da Deputada Federal, Jaqueline Cassol, de Rondônia. Além do presidente da Câmara de Angra, Helinho do Sindicato e do vereador Jorge Mascote.

Já no 3º dia, a Economista Silvana Granemann falou sobre a participação das mulheres na Consolidação dos 17 ODS. Em seguida, a vereadora Juliana Antunes falou sobre A Evolução da Mulher na Sociedade. O fechamento foi com a palestra do Cientista Político e diretor da Abracam, Luiz Kirchner.

O último dia contou com a palestra da Delegada Fernanda, que falou sobre os Paradigmas da Fiscalização exercida pelo Legislativo Municipal. E também Deyvid Pereira, que é Coordenador de Orçamento das Câmaras do Deputado, ele falou sobre a Captação dos Recursos para Projetos voltados ao fortalecimento das Mulheres.