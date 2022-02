Titi Brasil quer recuperação da Tenente Loretti

Matéria publicada em 3 de fevereiro de 2022, 15:32 horas

Embarcação centenária transportava presos para a Ilha Grande; vereadora propôs recuperação e prefeitura negocia serviço com governo estadual

Angra dos Reis – A Prefeitura de Angra está em conversa com o Governo do Estado para revitalizar a embarcação Tenente Loretti e transformá-la em atrativo histórico, turístico e cultural. Em janeiro de 2021, a vereadora Titi Brasil fez uma indicação (702/2021) solicitando a reforma da embarcação e hoje esse pedido está prestes a se tornar realidade.

— Uma excelente notícia para a Cultura e História de Angra dos Reis!— comemorou a vereadora.

A Tenente Loretti foi construída em 1910 e transportou presos do continente para a Ilha Grande até 1994, quando a unidade foi desativada. Entre os detentos transportados estão o jornalista e ex-deputado Fernando Gabeira, e o romancista e jornalista Graciliano Ramos, ambos presos políticos; o assaltante João Francisco dos Santos, o madame Satã; o contraventor Castor de Andrade; Lúcio Flávio e José Carlos dos Reis Encina, o Escadinha, fundador de uma das primeiras facções criminosas e condenado a 585 anos de prisão.

— O turismo de Angra dos Reis precisa ser diversificado, para podermos aumentar o tempo de permanência do turista no município. Hoje, além de belezas naturais, precisamos de programação cultural e histórica para agregar. Nosso município tem 520 anos de muita, mas muita história. E precisamos aproveitar cada uma delas para a cultura, atrair turistas e fazer a economia girar. A Ilha Grande, além de ser nosso Patrimônio Mundial da Unesco, respira cultura e história. A Tenente Loretti estava num estaleiro daqui do município, sem utilidade e se deteriorando. Uma pena! Por isso, pedi ao prefeito que a transformasse em atrativo turístico. E deu certo! — finalizou a vereadora Titi Brasil.