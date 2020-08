TJ autoriza Paulinho do Raio-X a comparecer a sessão que decide sobre denúncias contra ele

Matéria publicada em 20 de agosto de 2020, 13:18 horas

Volta Redonda – O vereador afastado Paulinho do Raio-X foi autorizado a comparecer à sessão que avaliará as denúncias feitas contra ele pelo vereador Rodrigo Furtado. A informação foi dada pelo presidente da Comissão Processante que avaliou as denúncias, Sidney Dinho.