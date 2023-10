TJ lamenta morte do desembargador Jaime Dias Pinheiro Filho

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) lamenta o falecimento do desembargador Jaime Dias Pinheiro Filho, aos 75 anos.

Desembargador desde janeiro de 2013, o magistrado se aposentou em agosto deste ano. Atuava na 7ª Câmara de Direito Privado do TJRJ.

Jaime Dias Pinheiro Filho ingressou na magistratura fluminense dezembro de 1991. Atuou na 43ª Vara Cível da Capital e nos fóruns de Itaperuna, Porciúncula, Santo Antônio de Pádua, São João da Barra, Volta Redonda, Bangu, Santa Cruz, Jacarepaguá e Madureira.

O velório será nesta segunda-feira (16), das 11h30 às 14h30, na Capela 4 do Cemitério Jardim da Saudade, na Av. Carlos Pontes, 500, Sulacap, Zona Oeste do Rio