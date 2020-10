TJ suspende julgamento de contas da prefeitura pela Câmara até que Rodrigo e Paulo Chuchu se manifestem

Matéria publicada em 15 de outubro de 2020, 15:08 horas

Barra Mansa – Uma decisão do desembargador César Cury, em um agravo de instrumento interposto por Julio Cesar de Fialho Esteves, suspende os efeitos da decisão da Câmara Municipal de Barra Mansa que aprovou as contas do prefeito e candidato à reeleição Rodrigo Drable. Na prática, a decisão suspende os efeitos da decisão e abre espaço para manifestação do prefeito e do presidente da Câmara Municipal sobre o assunto.

Pelo teor da decisão, não houve declaração de inelegibilidade do prefeito, o que só pode ser decidido pela própria Câmara Municipal, nem foi determinado que os vereadores promovam nova sessão de julgamento.

Por enquanto, a sessão que rejeitou o parecer prévio contrário às contas do prefeito tem seus efeitos suspensos até que Rodrigo e o presidente da Câmara Municipal no dia da votação, Paulo Afonso Sales Moreira da Silva, o Paulo Chuchu, se manifestem sobre a decisão.

Sem um julgamento que do parecer do TCE, Rodrigo Drable continua apto a disputar a reeleição.