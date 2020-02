Tomógrafo Móvel em Barra Mansa zera fila de exames de tomografia

Matéria publicada em 20 de fevereiro de 2020, 21:41 horas

Barra Mansa – Com objetivo de zerar as filas de exames de tomografia em Barra Mansa, a Prefeitura Municipal realizou durante nove dias, atendimentos voltados ao público. Desde o último dia 10 deste mês, o pátio do Centro Administrativo recebeu o Tomógrafo Móvel do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Aproximadamente 50 pessoas receberam o acolhimento por dia, totalizando 377 procedimentos.

Nesta quinta-feira (20), os serviços foram encerrados e os pacientes que realizaram os procedimentos terão até 15 dias úteis para pegar o resultado na antiga Secretaria de Saúde, localizada na Rua Pinto Ribeiro, 65, Centro.

O secretário de Saúde de Barra Mansa, Dr. Sérgio Gomes, destacou que a iniciativa veio em um momento oportuno para auxiliar nas demandas de exames de tomografia e ainda fez questão de agradecer ao Deputado Estadual Marcelo Borges por ter contribuído com esse projeto. “Essa é mais uma conquista do prefeito Rodrigo Drable, que resultou nesse importante passo para o município. Estamos muito felizes em ter atingido nosso objetivo e vamos continuar trabalhando para conquistar ainda mais para nossos munícipes”, ressaltou o secretário.

De acordo com a gerente de Controle e Avaliação da Pasta, Débora Franco, a meta de zerar as filas de exames de tomografia foi atingida, restando apenas dez procedimentos que depende da sedação. “Esse atendimento, além de gerar uma economia significativa ao município, também possibilitou maior rapidez na entrega dos exames. Os que ficaram pendentes, por depender de outros procedimentos, também terão uma maior agilidade, tendo a previsão de serem realizados em março”, frisou a gerente.

A dona de casa e moradora do bairro Colônia de Santo Antônio, Geanete da Silva, de 62 anos, foi uma das pacientes do Tomógrafo Móvel e fez questão de parabenizar a iniciativa. “Gostei muito do atendimento e da praticidade no procedimento. Peguei a solicitação do exame e em menos de cinco dias já estava com a consulta marcada. Espero que Barra Mansa receba mais investimentos como esse, pois para nós é de extrema importância. Só gostaria de agradecer e parabenizar a todos envolvidos”, disse.