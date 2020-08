Toninho Oreste pede para Samuca Silva ser candidato a prefeito e anuncia que é pré-candidato a vereador

Matéria publicada em 5 de agosto de 2020, 19:51 horas

Volta Redonda – O ex-vereador Toninho Oreste (PSC) disse ao DIÁRIO DO VALE que pediu ao prefeito Samuca Silva reconsiderar sua decisão de não concorrer a reeleição e ser candidato no pleito eleitoral. Toninho, que é do mesmo partido do prefeito, se lançou pré-candidato a prefeito em junho. Mas disse que diante do cenário de crise com a pandemia e financeira, o prefeito tem capacidade de gestão para comandar a cidade em meio a esse processo.

Toninho foi citado pelo prefeito como pré-candidato a prefeito pelo PSC em entrevista de Samuca nesta quarta-feira, dia 5. “Acredito que não seja o momento de mudança. Por isso, anunciei ao PSC que vou desistir de ser pré-candidato a prefeito e colocar meu nome como pré-candidato a vereador. Eu pedi isso ao prefeito pessoalmente, para que ele seja candidato”, disse Toninho.

O ex-vereador foi Secretário Municipal de Infraestrutura do governo Samuca Silva de 2017 a abril de 2020. E segundo ele, vendo a capacidade administrativa de Samuca, não teria nome melhor na disputa eleitoral de 2020.

“Pude acompanhar de perto o governo Samuca e fazer parte de mudanças. Coloquei meu nome a disposição do grupo diante da desistência do prefeito em disputar a eleição. Concordo com a atitude dele de não disputar para salvar vidas diante da pandemia. Mas agora, com o adiamento da eleição, vejo que Samuca tem condições de concorrer. Mudar agora a gestão seria muito temerário”, disse.