TRE mantém impugnação de Neto, candidato continua na disputa pois cabe recurso

Nome do ex-prefeito estará nas urnas na eleição deste domingo em Volta Redonda; quatro desembargadores votaram contra e dois favoráveis

Rio – O TRE (Tribunal Regional Eleitoral) manteve, por quatro votos a dois, a impugnação do registro da candidatura do ex-prefeito Antônio Francisco Neto, que está na disputa pela Prefeitura de Volta Redonda. Ainda cabe recurso no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e o nome do candidato estará nas urnas de votação neste domingo.

O julgamento começou na tarde desta segunda-feira, 09, em sessão online. O relator do processo, Guilherme Couto, votou contra o recurso impetrado pelos advogados de Neto e teve seu voto acompanhado pelos desembargadores Claudio Dell’Orto, Paulo César Vieira e Ricardo Alberto.

O julgamento, então, foi interrompido por pedido de vista do desembargador Gustavo Teixeira, que apresentou seu voto nesta sexta-feira (13), sendo favorável ao registro da candidatura, no que foi acompanhado por seu colega Vitro Marcelo

Entenda o caso

Em 24 de outubro, o juiz eleitoral da 131ª Zona Eleitoral, Marcelo Dias da Silva, emitiu sentença indeferindo o registro da candidatura do ex-prefeito, com base nas rejeições de suas contas pela Câmara Municipal de Volta Redonda, de suas contas referentes aos anos de 2011 e 2013, e quando ele foi presidente da Cehab-RJ, nos anos de 2005 e 2006.

Recurso

Por meio de sua assessoria, o candidato informou que entrará com os embargos de declaração no TRE. Se decisão for mantida, a defesa irá recorrer ao TSE.

-Seguimos candidatos, com nome na urna e podendo receber o voto da população, que espera uma cidade melhor para o futuro. A campanha segue normalmente. Em 2014, os adversários também estavam sem votos e igualmente tentaram levar a eleição no tapetão. No fim, o que vale é o voto e a vontade popular. Fiquem tranquilos e vamos juntos à vitória – disse Neto, e completou:

O candidato frisou que teve quatro votos contra e dois a favor no TRE-RJ.

-Os votos divergentes deixaram claro que o TRE-RJ decidiu contrário ao que entende o TSE nestes casos. Os próprios julgadores apontam que não há dolo ou ação insanável. Aqueles que foram contra, mostraram dúvida no caso disse.

Neto ressaltou ainda que, se for preciso, vai ao TSE: “É nosso porto seguro. Como os próprios desembargadores citaram, a jurisprudência é a nosso favor. Não cometemos qualquer ato que fosse prejudicial à população”.