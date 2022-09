TSE começará a divulgar resultados logo após fim do horário de votação

Matéria publicada em 27 de setembro de 2022, 18:14 horas

Justiça Eleitoral adapta horários para que votação se encerre em todo o Brasil às 17 horas de Brasília

Sul Fluminense – Nas eleições deste ano, o TSE começará a divulgar os resultados logo depois do encerramento da votação em Brasília, às 17 horas, pelo horário padrão do país. Isso é diferente de 2018, quando os resultados só puderam começar a ser divulgados às 19 horas, já que a votação no Acre e em alguns municípios do Amazonas seguia o horário local, e terminava duas horas depois.

Para evitar que a divulgação dos resultados no restante do Brasil pudesse ter algum impacto na decisão de voto das pessoas que moram em fusos horários que ficam atrás do horário de Brasília (o mesmo horário das regiões Sudeste, Sul e Nordeste – exceto por Fernando de Noronha), o TSE alterou o horário da votação nesses outros locais.

Assim, para quem vota no Estado do Rio ou em qualquer outro local das regiões Sudeste, Sul e Nordeste (a não ser por Fernando de Noronha), a votação será das 8 às 17 horas.

No outros locais, os horários serão os seguintes:

–Acre: das 6h às 15h (abre e fecha duas horas antes em relação à Brasília).

– 11 municípios do Amazonas: das 6h às 15h (abre e fecha duas horas antes em relação a Brasília)[Amaturá, Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Eirunepé, Envira, Guajará, Ipixuna, Itamarati, Jutaí, Tabatinga e São Paulo de Olivença] – Outros 51 municípios do Amazonas: das 7h às 16h (abre e fecha uma hora antes em relação a Brasília)

– Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Roraima: das 7h às 16h (abre e fecha uma hora antes em relação a Brasília)

– Fernando de Noronha (PE): das 9h às 18h(abre e fecha uma hora após em relação a Brasília).

Com os horários de término de votação em todo o país sincronizados, o TSE poderá divulgar de imediato o resultado da votação, assim que o último eleitor concluir seu voto.