TSE confirma deferimento da candidatura de Ademir Melo

Matéria publicada em 9 de setembro de 2022, 18:02 horas

Barra Mansa – O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) validou o registro de candidatura a deputado federal de Ademir Melo, do Podemos (Pode). A decisão foi publicada na terça-feira (6). O desembargador federal Luiz Paulo da Silva Araújo Filho e relator do processo no TSE, julgou improcedente a ação de impugnação e votou pelo deferimento do registro de candidatura de Ademir.

“Entregamos todos os documentos exigidos para o registro da nossa candidatura. Eles foram apresentados em tempo hábil e estamos dentro da legalidade. É uma alegria poder continuar com o empenho de representar o Sul Fluminense na esfera Legislativa. Eu que já fui vereador de Barra Mansa por 12 anos, deputado estadual, agora posso sonhar em buscar mais recursos para nossa região na Câmara Federal. Que Deus nos abençoe e ilumine para construirmos um Sul Fluminense mais forte e próspero”, destacou Ademir.

Ademir disse que com toda a experiência adquirida, o bom relacionamento político que possui, ele acredita estar preparado para representar Barra Mansa e a região na Câmara Federal. Ele estimou que precisa contabilizar aproximadamente 23 mil votos e pediu a união de todos.

“Não sou melhor que ninguém, mas temos que unificar as nossas forças para ter um representante de Barra Mansa em Brasília. Posso garantir às pessoas que sou quem tem mais chances e o mais preparado para representar nossa querida cidade. Somos do povo e trabalhamos para o povo. Como deputado federal vou buscar recursos para a região, mas sem dúvidas, traremos nossas emendas para Barra Mansa, pois nossa cidade precisa desse olhar”, garantiu, lembrando que o município está há quase 30 anos sem eleger um deputado federal.