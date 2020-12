TSE defere candidatura de José Bonifácio em Cabo Frio e garante posse em 1º de janeiro

Matéria publicada em 20 de dezembro de 2020, 17:27 horas

Cabo Frio– O prefeito eleito de Cabo Frio, José Bonifácio (PDT), teve sua candidatura deferida pelo ministro Alexandre de Moraes do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), na tarde deste domingo (20). Com a decisão, o candidato será diplomado na próxima semana e tomará posse no dia 1º de janeiro de 2021.

José Bonifácio teve sua candidatura indeferida pelo TRE-RJ (Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro) por causa de contas rejeitadas da época que Bonifácio foi secretário de Saúde em Arraial do Cabo, em 2003.

Em sua decisão, o ministro Alexandre de Moraes declarou que “a existência de déficit orçamentário (no fundo) não é suficiente para que se compreenda a má-fé do administrador público…Tal conduta, acrescentou, não pode ser confundida com ato doloso de improbidade administrativa”.

José Bonifácio obteve 44.947 votos, sendo o candidato mais votado para o cargo de prefeito de Cabo Frio, na Região dos Lagos, no Estado do Rio de Janeiro. O advogado de Bonifácio, Eduardo Damian, também representou o prefeito eleito de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto, em ação igualmente vitoriosa no TSE.