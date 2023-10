TSE mantém cassação do registro de candidatos do MDB em Piraí

Piraí – O plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) manteve, na noite da última terça-feira (3), o acórdão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) que cassou os registros dos candidatos a vereadores do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) por fraude à cota de gênero nas Eleições 2020 no município de Piraí. Com isso, Vicente Celestino do Nascimento, que havia sido eleito vereador pelo partido, perdeu o mandato, dando lugar em definitivo a Roberto Horta Jardim Salles (PSB). Betão, como é mais conhecido, já havia assumido a cadeira de Vicente, por determinação no TRE-RJ, sendo agora mantido no cargo até o fim da legislatura.