Matéria publicada em 25 de maio de 2021, 18:30 horas

Itatiaia – O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu que vai aguardar que o quadro da pandemia melhore antes de marcar a eleição complementar destinada a escolher o novo prefeito da cidade, que está sendo dirigida interinamente pelo presidente da Câmara Municipal, Imberê Alves.

“Seja como for, esta Justiça Especializada não se furtará de cumprir a sua missão constitucional, com a designação de uma nova data para realização dos pleitos suplementares em Itatiaia e Santa Maria Madalena, tão logo restabelecidas as condições sanitárias a tanto indispensáveis, como expressamente consignado na deliberação plenária que determinou o cancelamento dos certames antes designados para abril,segundo monitoramento permanente que já vem sendo realizado no âmbito do Tribunal”, escreveu em Instrução referente ao processo de Itatiaia o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio (TRE-RJ), desembargador Cláudio Luís Braga Dell’Orto.

O presidente do TRE-RJ também determinou que sejam juntados aos autos os relatórios atualizados de acompanhamento da pandemia: “Determino que seja acostado aos presentes autos um Relatório de Monitoramento atualizado, a contemplar os recortes da situação epidemiológica do Estado, das duas localidades que hoje aguardam a designação de certames suplementares e as microrregiões em que se encontram inseridas, de modo a emprestar mais transparência ao processo decisório, franqueando-se pleno acesso aos interessados”.

Denúncias

Sobre as denúncias de irregularidades que estariam ocorrendo em Itatiaia, inclusive com a prisão cautelar do Secretário de Saúde da gestão interina e de ex-secretários, o TRE-RJ afirmou que o assunto escapa a sua alçada: “os percalços experimentados pelos munícipes em função de crimes comuns eventualmente perpetrados pelos agentes públicos aos quais cometida a administração interina da Edilidade em Itatiaia, embora funestos e inegavelmente sensíveis,são estranhos à judicatura eleitoral, devendo ser discutidos e tratados no âmbito da Justiça Estadual (ou Federal, conforme o caso), mesmo porque as recorrentes notícias de práticas espúrias em todos os entes federados, antes e durante a pandemia, não têm como protagonistas exclusivos administradores interinos”, afirma, na instrução, o desembargador.