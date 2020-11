Tuca aproveita feriado para fazer campanha em bairros de Barra Mansa

Matéria publicada em 3 de novembro de 2020, 15:32 horas

Barra Mansa – O candidato a prefeito de Barra Mansa pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT), Tuca, aproveitou o fim de semana “esticado” por feriado para intensificar sua campanha nas ruas do município, junto com a sua vice, a Doutora Emília Nascimento. No domingo (01), ele andou pela feira do bairro Vila Nova, onde apresentou suas propostas para os moradores locais. “A cada ano que se passa, eu percebo quanto nossa cidade está em decadência. Os moradores precisam de qualidade de vida, coisa que vem se agravando a cada governo”. Conclui o candidato.

Um de seus maiores projetos para o município é a geração de postos de trabalho e renda. Com isso, Tuca tem como uma de suas prioridades na gestão de governo a chegada de novas empresas em Barra Mansa.

“Precisamos gerar cerca de três mil empregos para que a cidade fique na média regional. Temos capacidade e uma boa área territorial para isso, o que falta é investimento em obras estruturantes. Fico muito triste quando me param na rua ou vejo notícias de que os barramansenses precisam sair daqui para conseguir um trabalho em outras cidades”.