Tuca prioriza geração de empregos e fortalecimento econômico de Barra Mansa

Matéria publicada em 23 de setembro de 2020, 16:45 horas

Barra Mansa – A queda do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), é uma das maiores preocupações para o pré-candidato Tuca (PDT) a prefeito de Barra Mansa. A alta taxa de desemprego e a baixa das atividades econômicas no município são um dos pontos que mais revelam cuidados para o próximo governante.

“Barra Mansa vive um momento delicado e uma decadência socioeconômica nas últimas décadas. Um exemplo é o ICMS, como a principal fonte de arrecadação da cidade, no entanto, em 2019, o Fundo de Participação dos Municípios (FPM), que é uma transferência baseada na população, superou o ICMS, que é um tributo de atividades econômicas, configurou o atual momento e caracterizou Barra Mansa como uma “cidade dormitório’’, termo usado quando pessoas usam a cidade apenas para passar a noite.”

Com a crise causada por conta da pandemia, a economia deu uma desacelerada e ainda sem uma vacina em vista, Tuca acredita que estimular e elaborar um plano de ação que vise todas as demandas da sociedade é de suma importância para que haja um gerenciamento de rotina, com atividades repetitivas, continuando com ações que deram certo e corrigindo as demais, sempre em um processo de melhora contínua.

Antônio César e Silva, mais conhecido como Tuca, é pré-candidato a prefeito pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT), e formado em administração de empresas, pela UBM. Se aposentou na Companhia Siderúrgica Nacional, onde exerceu as funções de Inspetor de Produtos e Processos Industriais, Supervisor de turno, Técnico de Qualidade e Gerente de Divisão. Já atuou como Presidente do Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Rio de Janeiro, o IPEM, órgão executor do Inmetro. Foi diretor da Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro (CODIN), que é porta de entrada para investimentos no estado. Trabalhou como Secretário de Desenvolvimento Humano do Município entre 2013-2016, criando a Companhia de Desenvolvimento de Barra Mansa, o CATEI, que é o Centro de Atendimento ao Trabalhador e Empreendedor Individual e finalista do prêmio “Prefeito Empreendedor”, pela Sebrae.

“Minha principal prioridade é arrumar a casa, fazer uma reforma administrativa e moderna, reduzindo os custos operacionais e valorizando mais os funcionários públicos. Quero reverter a decadência socioeconômico da cidade, com geração de empregos e renda, tentando investir sempre no Desenvolvimento Econômico, que será nosso principal foco principal.”