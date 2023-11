Turismo do RJ marca presença na WTM Londres - Diário do Vale

Estado – O estado do Rio de Janeiro está sendo divulgado em uma das maiores feiras de turismo do setor: a World Travel Market (WTM) Londres, no Reino Unido. A Secretaria de Estado de Turismo (Setur-RJ) e a TurisRio apresentam de hoje a quarta-feira (6 a 8 de novembro) os atrativos dos destinos do RJ, no ExCel Londres. O evento global de viagens e turismo reúne os maiores nomes da indústria, gerando oportunidades e novas maneiras de crescer e desenvolver negócios nas diversas vertentes do turismo mundial.

– O Rio de Janeiro está em mais uma importante feira do mercado internacional, mostrando os seus atrativos e consolidando o destino que é a porta de entrada de turistas no Brasil. Ao longo deste ano, a Setur-RJ investiu na oferta de destinos, produtos e experiências no mercado nacional, explorando cidades emissoras de visitantes para o estado, além do mercado doméstico com a ampliação do projeto #tônoRio, edições de verão e inverno e a participação em grandes feiras de visibilidade internacional – ressalta o secretário de Estado de Turismo Gustavo Tutuca.

A Setur-RJ/TurisRio conta com estande próprio (54m²), onde estão sendo apresentados os principais atrativos do RJ. Uma experiência imersiva mostra em imagens, fotos e vídeos onde os visitantes podem conferir os destinos de praia, natureza, montanha, serra, ecoturismo, eventos, entre outros. No quesito ativações, a Setur-RJ proporciona no estande uma experiência gastronômica com feijoada e caipirinha, iguarias muito procuradas pelos turistas internacionais.

Encerrando o ciclo de experiências turísticas, a Riotur leva a corte do Carnaval carioca com a presença do Rei Momo e passistas, que juntos oferecem gratuitamente um workshop sobre a arte de sambar. Neste primeiro dia de eventos, autoridades marcaram presença no estande: o ministro do Turismo, Celso Sabino, o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, e o embaixador do Brasil em Londres, Antônio Patriota, foram recebidos pelo presidente da TurisRio, Sergio Ricardo de Almeida.

– É uma grande alegria poder estar aqui na WTM, em Londres, presenciando o Brasil retomando o turismo. O Rio de Janeiro é uma das melhores cidades do mundo, possui a praia mais famosa do planeta e é um lugar belíssimo, de gente calorosa, receptiva e hospitaleira. O Rio não poderia deixar de estar presente com seu belo estande mostrando o seu samba, a calçada das praias, em Copacabana e as incríveis paisagens. Tivemos o melhor Agosto da história. Foi o mês em que os turistas mais investiram no Brasil – destacou o ministro Celso Sabino.

Para o presidente da TurisRio, Sergio Ricardo de Almeida, a WTM Londres abre oportunidades de negócios para profissionais de turismo de entrada e saída e infinitas possibilidades de networking.

– Este evento nos permite mostrar o potencial turístico do estado do Rio de Janeiro aos profissionais de viagens de todo o mundo, além de interagir com os maiores nomes em hospedagem e hospitalidade, fornecedores, companhias aéreas, entre outros players. O evento é um grande balcão de negócios no mercado internacional de turismo – conclui o presidente da TurisRio.