Tutuca anuncia que municípios da região receberão novas ambulâncias

Matéria publicada em 14 de abril de 2020, 19:22 horas

Sul Fluminense – O deputado estadual Gustavo Tutuca anunciou nas suas redes sociais que diversos municípios da região receberão novas ambulâncias para o atendimento à população. A entrega será feita pela Secretaria de Saúde do Estado e atenderá mais de 20 cidades do Médio Paraíba e Costa Verde.

O deputado destacou a ação do Governo do Estado na saúde, como a abertura de mais de 200 leitos no Hospital Regional Zilda Arns para auxiliar no combate ao Coronavírus.

– A ampliação da infraestrutura da saúde no interior tem sido fundamental no atendimento à população. Já abrimos mais de 200 leitos no Hospital Regional, referência no tratamento do Coronavírus. Agora, com a ampliação da cobertura das ambulâncias, teremos melhor atendimento da população, com transporte adequado e qualificado.

Devido à pandemia do Coronavírus não haverá cerimônia de entrega, mas as secretarias municipais estão autorizadas a retirar as ambulâncias na Secretaria de Estado a partir desta quarta-feira (15/04).