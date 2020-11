Tutuca apresenta plano de governo em plataformas digitais

Matéria publicada em 4 de novembro de 2020, 18:21 horas

Piraí – Candidato a prefeito em Piraí pelo PSC, Tutuca disponibilizou outras formas de os eleitores terem acesso ao seu Plano de Governo. Agora, além do material impresso, todos podem conhecer suas propostas por meio de variadas plataformas digitais, como site, Facebook, Instagram e Podcast.

Acessando o endereço eletrônico da campanha, o eleitor poderá navegar e conhecer as propostas detalhadas de cada área, como por exemplo, o enfrentamento da pandemia, servidor público, saúde do cidadão, meio ambiente, gestão pública, mobilidade urbana, segurança, habitação, infraestrutura, cidade digital, emprego, assistência social, agricultura, esportes, educação, cultura, lazer e turismo.

Para Tutuca, essas são outras ferramentas para facilitar a vida do cidadão, oportunizando a eles o acesso em quaisquer dispositivos. “Em tempos de pandemia, nem todos podem receber o nosso material impresso. Então, criamos esses recursos para que as pessoas possam ter acesso ao nosso Plano de Governo de onde estiverem, seja em casa, no trabalho ou no carro. Temos propostas para todas as áreas e é importante que todos as conheçam”, frisou Tutuca.