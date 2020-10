Tutuca apresenta propostas para moradores da Jaqueira e Varjão

Matéria publicada em 6 de outubro de 2020, 15:09 horas

Piraí- Candidato a prefeito de Piraí, Tutuca visitou neste fim de semana os bairros Jaqueira e Varjão. Em conversas com moradores, ele lembrou das realizou que fez nessas localidades durante os seus três mandatos e falou sobre as propostas que tem para beneficiar as comunidades, priorizando sempre o diálogo. Na Jaqueira, Tutuca participou de uma reunião com moradores a convite do candidato a vereador Didi e elencou as marcas de seus governos.

– Na Jaqueira, enquanto prefeito, eu construí uma escola, transformei uma quadra sem chão em ginásio, canalizei uma vala que virou até rua, além de ter levado pavimentação. Hoje temos demandas de iluminação pública, que serão colocadas em pauta no meu governo. Fico feliz em voltar aqui e ter o reconhecimento das pessoas pelo que fiz – disse Tutuca.

Já no Varjão, junto com o candidato a vereador Ronynho, Tutuca conversou sobre melhorias que podem ser implementadas no transporte e no saneamento básico e aproveitou também para destacar os avançou que levou para o bairro.

– Entre outras intervenções realizadas quando fui prefeito, construí a escola, asfaltei diversas ruas e levei abastecimento de água potável aos moradores. E, para o futuro, já está no nosso Plano de Governo construir uma nova escola e batalhar pela passarela de pedestres sobre a Via Dutra, tão solicitada pelos moradores – pontuou.

Nas redes sociais, Tutuca recebeu apoio de moradores por tudo o que já realizou por Piraí e pela forma transparente como vem conduzindo a campanha.

– Nosso município está carente de atenção e estão ouvindo os moradores de cada bairro, pois são eles que sabem as necessidades locais. Tutuca e Dr. Ricardo sabem ouvir as pessoas – afirmou Miguel Barbosa.

– Muitas dessa garotada de hoje em dia nem sabiam o que era política e hoje ficam criticando sem saber da história que você tem por Piraí. Se Piraí tem o que tem hoje em dia é pela sua ótima gestão. Esperamos ter isso tudo em breve – completou Rodrigo Gonçalves.

Durante suas visitas aos bairros, Tutuca faz questão de ressaltar que todas ações serão realizadas através do diálogo, priorizando sempre a vontade dos moradores.

– Vou destinar uma parte das verbas orçamentárias anuais de investimentos para que as comunidades escolham as obras ou serviços que gostariam de realizar em suas localidades. Teremos uma metodologia de trabalho que compreenda a participação da população em nossas ações – finalizou.