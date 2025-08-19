Tutuca discute transporte intermunicipal com Detro e vereadores

Sul Fluminense – O deputado estadual e secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca, esteve reunido nesta terça-feira (19) com o presidente do Detro, Raphael Salgado, e com os vereadores Júnior Dentista, de Piraí; e Eneas Nogueira, de Mendes; para discutir soluções concretas para os problemas no transporte intermunicipal que vêm afetando diretamente moradores de cidades como Piraí, Barra do Piraí, Mendes, Engenheiro Paulo de Frontin, Paracambi e Vassouras.

Em Piraí, o foco da reunião foi garantir melhorias na conexão entre o distrito de Santanésia e Barra do Piraí, uma demanda antiga dos moradores. Nos próximos dias, o vereador Júnior Dentista se reunirá com a prefeita de Barra do Piraí, Kátia Miki, para avançar nas tratativas.

No caso de Mendes, o objetivo é a regularização e o restabelecimento dos horários e rotas das linhas de ônibus, agora que a Serra de Paracambi está parcialmente reaberta.

A alternativa de viagem passando por Miguel Pereira foi a solução encontrada enquanto a serra esteve totalmente interditada. Agora, com a liberação parcial, já é possível que as rotas sejam operadas com micro-ônibus, o que pode reduzir em mais de duas horas o trajeto entre Paracambi e Mendes, melhorando significativamente as condições de deslocamento para trabalhadores e universitários que dependem da condução intermunicipal.

“Nosso compromisso é buscar soluções concretas que melhorem a mobilidade urbana, integrem as cidades e garantam mais qualidade de vida para a população. O transporte intermunicipal é essencial para estudantes, trabalhadores e famílias inteiras que dependem dele diariamente. Agradeço à atenção do presidente Raphael, que prometeu nos ajudar a resolver a situação o quanto antes”, destacou Gustavo Tutuca.