Tutuca e governador Claudio Castro ‘soltam a voz’ em confraternização de secretariado

Matéria publicada em 18 de dezembro de 2020, 12:50 horas

Rio e Sul Fluminense – O governador Cluadio Castro e o secretário estadual de Turismo, Gustavo Tutuca, se tornaram foco das atenções ao interpretarem músicas durante a confraternização do primeiro escalão do governo estadual, realizado na noite da última quarta-feira (17). Claudio Castro cantou “É preciso saber viver”, de Roberto Carlos, e Tutuca emendou com “Evidências”, de Chitãozinho e Xororó. As informações são do site “Agenda do Poder”.