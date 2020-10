Tutuca encerra agenda recebendo apoio do senador Romário

Matéria publicada em 17 de outubro de 2020, 13:11 horas

Piraí – Após uma intensa agenda de campanha durante a semana, Tutuca recebeu em Piraí, na noite desta sexta-feira, dia 16, a visita do senador Romário, que declarou apoio a sua candidatura a prefeito. Acompanhado do vice Dr. Ricardo e do deputado estadual Gustavo Tutuca, o Baixinho recebeu o carinho da população durante caminhada pelo Centro, a Praça de Santana, alguns comércios e terminando no tradicional Rei do Torresmo.

Romário destacou as qualidades de Tutuca e afirmou que ele é o melhor nome para governar a cidade. “Quero confirmar meu apoio ao Tutuca e ao Dr. Ricardo. São as duas pessoas mais preparadas e preocupadas com a qualidade de vida das pessoas de Piraí. As portas de Brasília estarão abertas. A sua relação com o governo federal, a partir de hoje, será uma relação mais próxima. E o que a gente puder trazer para Piraí referente às verbas, às minhas emendas, pode contar comigo. Tutuca é experiente, já foi prefeito de Piraí e possui muitas propostas para a cidade voltar a crescer”, afirmou o senador.

Tutuca agradeceu o apoio e falou da importância de receber o apoio de uma pessoa importante e influente como Romário. “Temos um grande respeito pelo Romário. Para nós é motivo de satisfação, de alegria e um prazer recebê-lo em nossa cidade. Esse foi um importante passo para reconstruirmos uma aproximação com Brasília, o que vai possibilitar a vinda de mais recursos para a nossa cidade”, frisou Tutuca.

Caminhadas

Durante a semana, Tutuca percorreu bairros e distritos de Piraí falando aos moradores sobre as suas realizações e apresentando o seu plano de governo. No Varjão, Tutuca lembrou de tudo o que fez pelo bairro quando foi prefeito. Tutuca esteve também no distrito de Santanésia, acompanhado do candidato a vereador Wilson Camarada, numa reunião muito produtiva, onde a população pontuou diversas áreas que estão precisando de atenção. Já em Arrozal, a convite do candidato a vereador Alfredo da Cachoeira, Tutuca ouviu dos moradores que está faltando medicamentos no município atualmente, diferente de quando era prefeito.