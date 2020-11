Tutuca encerra campanha percorrendo bairros e distritos para agradecer apoio

Matéria publicada em 14 de novembro de 2020, 19:55 horas

Piraí – No último dia de campanha, neste sábado, dia 14, Tutuca percorreu todos os bairros e distritos de Piraí para agradecer a receptividade e o carinho recebidos pela população durante toda a campanha. O candidato não realizou a tradicional carreata e, no alto de um veículo, percorreu todo o município, acompanhado do seu vice, Dr. Ricardo Passos, e do deputado estadual Gustavo Tutuca. Segundo sua assessoria, a mudança foi feita por respeito aos moradores e para não causar transtornos.

Tutuca iniciou as atividades pelo distrito de Santanésia. Depois, ele percorreu toda cidade, incluindo bairros e distritos. Durante a sua passagem, o candidato, que governou a cidade por três mandatos, reforçou em todos os locais por onde passou as suas realizações e destacou as propostas que tem para Piraí.

Durante o trajeto, Tutuca se emocionou com o carinho recebido dos moradores, que apareceram nos portões, janelas e sacadas para acenar para o candidato. “Optamos por não fazer uma carreta para não prejudicar os moradores, para não impedir o direito de ir e vir dos cidadãos, com problemas no trânsito. Sem contar a poluição sonora que poderia ocorrer com buzinaços e fogos de artifício. Mas foi maravilhoso. Não tem preço que pague ver o sorriso no rosto das pessoas com a nossa passagem. Isso é fruto do trabalho que já realizamos na cidade e mostra a esperança que nosso povo tem com a nossa candidatura”, disse.

Ao final da jornada, Tutuca aproveitou para agradecer o apoio de toda a militância e dos candidatos e candidatas ao Legislativo. “Fizemos uma campanha bonita, limpa, focada exclusivamente em propostas. Terminamos com a certeza do dever cumprido. Por isso eu e Dr. Ricardo queremos dar o nosso muito obrigado a todos que caminharam conosco. Que tenhamos uma eleição limpa e transparente, à altura da tradição da nossa cidade. Que os eleitores saibam escolher realmente quem se importa e tem as melhores propostas para Piraí”, finalizou Tutuca.