Tutuca faz caminhada e inaugura comitê no Centro de Piraí

Matéria publicada em 10 de outubro de 2020, 17:33 horas

Piraí– O candidato a prefeito Tutuca teve uma manhã agitada neste sábado, dia 10. A agenda começou com uma caminhada pelo Centro da cidade, seguiu com a inauguração do comitê eleitoral e terminou com um encontro com candidatos a vereador, eleitores e correligionários, durante um “adesivaço”, no modelo drive-in, numa área próxima ao pórtico de entrada da cidade, às margens da Via Dutra. Todas as atividades foram acompanhadas pelo candidato a vice, Dr. Ricardo Passos, e o deputado estadual Gustavo Tutuca.

Durante a caminhada pela Rua Barão de Piraí, Tutuca recebeu o carinho dos eleitores, desde os mais jovens até pessoas da terceira idade. Ele também dedicou uma atenção especial aos comerciantes da via. Na oportunidade, o candidato ressaltou as suas realizações durante seus três mandatos como prefeito e suas propostas de governo.

– Reencontrei muita gente, vi rostos novos e recebi muito carinho e apoio. Só senti falta mesmo de ver os sorrisos, mas aprendemos a sorrir com os olhos e tenho certeza que eles estavam por trás das máscaras. Revê-los nos deu mais força para seguirmos fortes nessa luta pela cidade – afirmou.

Após a caminhada, Tutuca inaugurou o comitê eleitoral de sua chapa. O espaço, localizado na Rua Epitácio Campos, número 08, no Centro, será o elo de ligação entre o candidato e a população, servindo de referência para informações e apresentação de propostas de governo.

– Feliz pela inauguração do nosso comitê. Isso aqui é um espaço democrático, a ser usado por todos. Vamos passar nossas propostas e ouvir os eleitores. Assim vamos seguir caminhando juntos por Piraí. Com a ajuda do povo, vamos recolocar Piraí no lugar certo. Nosso povo merece voltar a sorrir e ser feliz – finalizou Tutuca.