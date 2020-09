Tutuca lança pré-candidatura a prefeito de Piraí nas redes sociais

Matéria publicada em 8 de setembro de 2020, 15:52 horas

Piraí – O ex-prefeito Tutuca lançou nesta terça-feira, dia 8, nas redes sociais, a sua pré-candidatura a prefeito de Piraí pelo PSC. Em um vídeo, ele se dirige aos seus seguidores e eleitores destacando sempre a palavra “renovação” e o quanto ela será necessária para a reconstrução da cidade nas eleições deste ano.

—Renovação é saber seguir o caminho do aprendizado constante e mudar para melhor, não só cargos e posições, mas você mesmo — afirmou.

Prefeito de Piraí por três mandatos, Tutuca aposta na experiência somada a construção de um novo grupo ao seu trabalho já consolidado na cidade.

— Quem me conhece sabe que sempre escolhi ouvir, do mais novo ao mais velho, e aprender, melhorar, me renovar. Hoje venho anunciar a vocês que sou pré-candidato a prefeito de Piraí e estou pronto, mais uma vez, para lutar pela nossa cidade — destacou.

Assim que o anúncio foi postado nas redes sociais enviaram mensagens de apoio ao pré-candidato. Outros preferiram destacar o legado que Tutuca deixou enquanto governou o município.