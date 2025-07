Tutuca percorre o Sul Fluminense para fortalecer turismo e economia

Sul Fluminense – O secretário de Estado de Turismo do Rio de Janeiro e deputado estadual Gustavo Tutuca realizou, entre os dias 24 e 26 de julho, uma série de compromissos no interior fluminense com foco no fortalecimento do turismo e no desenvolvimento econômico das 12 regiões turísticas do estado.

A agenda começou na quinta-feira (24) em Volta Redonda, onde Tutuca se reuniu com o prefeito Neto, o deputado federal Dr. Luizinho e os secretários estaduais de Planejamento, Adilson Farias, e de Fazenda, Juliano Pasqual. Também participaram os prefeitos Tande Vieira (Resende), Luciano Muniz (Pinheiral), Babton Biondi (Rio Claro) e Luiz Fernando Pezão (Piraí). O encontro teve como objetivo alinhar ações para impulsionar a economia do Sul Fluminense por meio de parcerias entre Estado e municípios.

“Construir políticas públicas eficazes exige escuta, articulação e proximidade com as lideranças locais. Esse tem sido o nosso caminho para fortalecer o interior e garantir que os investimentos cheguem onde mais fazem diferença”, afirmou Tutuca.

Na sexta-feira (25), o secretário participou do Festival Vale do Café, em Rio das Flores, que este ano comemora 20 anos de história com programação cultural e gastronômica, movimentando a economia local. Ainda na sexta, esteve em Paty do Alferes para discutir estratégias de fortalecimento do turismo, já que o município sedia etapas do Festival Vale do Café, o projeto Inverno #tônoRio e o Campeonato Estadual de Motocross.

No sábado (26), a agenda seguiu em Valença, no evento Fomenta, voltado ao empreendedorismo e geração de negócios na região. Em seguida, Tutuca visitou o Jardim Ecológico Uaná Etê, em Engenheiro Paulo de Frontin, e participou da abertura oficial do projeto Inverno #tônoRio. O dia terminou em Mendes, na tradicional Festa de São Cristóvão.

“Eventos como o Festival Vale do Café, o Inverno #tônoRio e tantas outras iniciativas mostram como cultura, turismo e economia caminham juntos. O turismo tem sido um motor de transformação no interior fluminense. Estamos ampliando a presença do Estado nas regiões, dando suporte aos eventos e fortalecendo parcerias”, destacou o secretário, ressaltando que o trabalho tem apoio direto do governador Cláudio Castro.