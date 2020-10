Tutuca quer incentivo a empresas para geração de empregos em Piraí

Matéria publicada em 3 de outubro de 2020, 09:40 horas

Piraí – O desenvolvimento econômico e a geração de emprego serão algumas das prioridades de Tutuca. Durante caminhadas e conversas com a população durante a campanha, ele lembra que Piraí sempre foi conhecida na região por abrigar diversas empresas e que essa característica começou justamente quando o mesmo governou a cidade. Para o candidato, Piraí precisa retomar o rumo do crescimento e isso passa pela criação de novos postos de trabalho.

Tutuca destaca que, em sua gestão, Piraí recebeu a instalação de diversas empresas, como Disprol, Utility, Tuko (fábrica de ração), Shed (Fábrica de pré-moldados), TC Distribuidora de Alimentos, ampliação da Aloés e A2B, além de deixar pronta a área onde hoje está instalada a empresa Carta Fabril. Neste período, empregos foram gerados para os moradores da cidade e, consequentemente, a cidade também cresceu, aumentando sua renda.

“Primeiramente, precisamos reestruturar o cardápio municipal de benefícios para atração de novas empresas. Piraí tem uma geografia privilegiada, por estar às margens da Via Dutra, entre Rio e São Paulo. Por isso vamos identificar novas áreas com potencial de criação de condomínios empresariais. Uma de nossas ações é conversar e saber as demandas dos empresários para que possam se instalar em nossa cidade. Faremos o que for possível para que isso se torne realidade”, afirma.

Tutuca salienta, porém, que além das grandes empresas, é preciso pensar e dar a devida atenção aos pequenos empresários, setor que também aquece uma parcela significativa da economia da cidade. “Pretendemos promover um programa de microcrédito, em parceria com a AGERIO, para socorrer os pequenos negócios, principalmente aqueles afetados pela pandemia da Covid-19”, disse

