Tutuca visita Flumisul e anuncia investimento na Escola de Música de Barra Mansa

Barra Mansa – O deputado estadual e secretário de Turismo, Gustavo Tutuca, esteve nesta quinta-feira (23), na 22ª edição da Flumisul (Feira de Negócios do Sul Fluminense), que acontece até o próximo sábado em Barra Mansa. Na ocasião, além de visitar diversos estandes e conversar com expositores, Tutuca entregou cerca de 100 carteiras do artesão, ampliando assim o acesso ao Programa do Artesanato Fluminense, que já conta com mais de 22 mil artesãos beneficiados pelo projeto, com acesso a políticas públicas, entre elas, o ArtCredRJ, programa inédito, parceria da Setur-RJ com a AgeRio.

– A Flumisul sempre foi uma referência de feira de negócios aqui no Sul – Fluminense. O seu retorno é um marco importante para toda a região, no fomento à economia e à geração de emprego e renda, permitindo um grande networking entre diversos setores. Além disso, pude dar prosseguimento ao nosso Programa do Artesanato, com mais entregas de carteiras aos nossos artesãos – disse Tutuca.

Ao lado do prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, Tutuca anunciou um investimento de R$ 100 mil para a Escola de Música de Barra Mansa, para aquisição de instrumentos.