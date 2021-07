Tutuca visita Ribeirão das Lajes e as instalações da Light em Piraí

Matéria publicada em 22 de julho de 2021, 10:24 horas

Piraí- O secretário de Estado de Turismo e deputado estadual, Gustavo Tutuca, visitou, na quarta-feira, 21, o Complexo de Lajes, em Piraí, na região do Vale do Café. Durante toda a tarde, Tutuca conheceu cada detalhe das obras do túnel bypass, que liga o reservatório de Vigário ao reservatório de Ponte Coberta, obra realizada integralmente no município de Piraí. Com o investimento de cerca de R$ 360 milhões, a obra tem duração prevista de 22 meses e deve gerar mais de mil empregos diretos.

Segundo o secretário, a barragem do Ribeirão das Lajes marca sua infância e adolescência, em que visitava sempre o local, já que seu pai foi funcionário da empresa.

– Que Piraí é a minha cidade natal, quase todos sabem. Mas hoje eu tive a satisfação de visitar as instalações da Light. Pude revisitar o passado, quando íamos buscar meu pai, Tutuca, em seu trabalho na empresa. A Light vai construir um túnel para transpor a água do reservatório de Vigário ao de Ponte Coberta sem precisar passar pela usina, gerando segurança hídrica para toda a região metropolitana do Rio de Janeiro. Estou muito orgulhoso e feliz por essa obra que vai gerar mais de mil empregos diretos na região, em especial na minha cidade de Piraí – destacou Tutuca.

O Complexo Lajes de Energia da Light teve início em 1905, sendo composto por três usinas: Fontes Nova, Nilo Peçanha e Pereira Passos. É considerado o maior sistema gerador do grupo Light e abastece uma população de 11 milhões de habitantes. Além disso, o complexo contém duas estações de bombeamento (Santa Cecília e Vigário) e um conjunto de reservatórios, barragens, diques e estruturas hidráulicas associadas.

Acompanhado pelos secretários de Estado e Municipal de Ambiente, Thiago Pampolha e Junior Rocha, Tutuca visitou a barragem de Lajes, o complexo de usinas, Centro de Memórias, além do viveiro de mudas.