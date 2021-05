UDN de Resende promove ‘Marcha da Família Cristã pela Liberdade’

Matéria publicada em 5 de maio de 2021, 18:29 horas

Resende – O movimento “União da Direita Nacional – UDN”, de Resende-RJ, irá realizar uma carreata, no dia 15 de maio (sábado), juntamente com todas as capitais e diversas cidades do Brasil, na “Marcha da Família Cristã pela Liberdade”. O coordenador municipal do evento, Pedro Magaldi, explicou as pautas do evento, que seguirá as coordenadas do movimento nacional:

—Faremos nossa carreata pelas ruas de Resende, embasados em cinco pautas principais. O primeiro e mais importante item da pauta é reivindicar liberdades, direitos fundamentais que nos foram retirados durante a pandemia: pleiteamos nossa liberdade de trabalhar, de culto religioso, além de exigirmos o fim dos toques de recolher e “lockdonws” autoritários. Também nos manifestaremos exigindo o direito do cidadão brasileiro à segurança do voto impresso auditável; uma CPI justa e rápida dos governadores e prefeitos envolvidos no “Covidão”; a aprovação da prisão em segunda instância e, por fim, e não menos importante, a votação da PEC da Bengala, que delimita o tempo de exercício de ministros do STF. Além destas pautas, fica claro e manifesto o nosso apoio e suporte ao governo Bolsonaro. Deixamos claro que repudiamos qualquer ato antidemocrático e de ilegal intervenção nos poderes constituídos — disse.

A concentração da carreata será feita em frente ao portão do parque das Águas, em frente ao Rio Paraíba do Sul, às 14h30, e terá sua saída prevista para às 15h30.

Este movimento da direita resendense sempre esteve presente nos eventos políticos municipais, desde 2013, nos manifestos “Fora Dilma”, que chegou a congregar cerca de 10.000 pessoas, e manifestações pró-Bolsonaro, além de reivindicações da cidade de Resende e região sul fluminense. No ano passado estiveram presentes na manifestação que reivindicou a abertura do comércio e serviços pós-decretação de “Lockdown” no município, o qual lograram êxito em sua causa, poucos dias depois, o que tornou a cidade a primeira a decretar o fim do “Lockdown”, no estado do Rio de Janeiro.

As expectativas para este evento são altas, segundo o grupo, o qual pretende reunir segmentos religiosos, grupos conservadores e famílias do município e região. Eles solicitam a todos que levem 1kg de alimento não-perecível, que será recolhido no local, para posterior doação ao Asilo Nicolino Gulhot, além de frisar e solicitar a todos que respeitem as medidas de saúde coletiva em razão do Covid-19.