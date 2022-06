Unidades de saúde de Barra Mansa podem ter poltronas para acompanhantes

Matéria publicada em 7 de junho de 2022, 17:57 horas

Barra Mansa – O vereador Luiz Furlani apresentou à Câmara de Barra Mansa projeto de lei que torna obrigatório a disponibilização de poltronas para acompanhantes de pacientes em tratamento, em hospitais e clínicas médicas do município. De acordo com o vereador, o projeto tem o objetivo de garantir dignidade e conforto aos acompanhantes de pacientes hospitalizados nas unidades de saúde da cidade.

-O cidadão que está acompanhando uma pessoa querida em um momento difícil, como uma internação, merece ter o mínimo de dignidade e respeito. Ele se encontra em um estado de vulnerabilidade e estresse e, muitas vezes, não tem suas necessidades respeitadas – afirma o vereador.

O projeto de lei estabelece que cada leito de enfermaria possua uma poltrona reclinável e acolchoada para quem estiver acompanhando o paciente em tratamento. Além da enfermaria, as salas de emergência que tiverem leitos também deverão manter o assento.

O projeto está em tramitação na Câmara de Barra Mansa.

Quem tem direito a acompanhante em internação hospitalar

O acompanhamento de um familiar, amigo ou pessoa próxima garante ao paciente suporte emocional e afetivo, além de facilitar sua comunicação com os profissionais de saúde. De acordo com a legislação federal, têm direito a acompanhante em internação hospitalar: crianças e adolescentes; idosos; gestantes; mulheres em trabalho de parto, no pré-parto e no pós-parto; pessoas com deficiência.

Além desses casos, pacientes com comprometimento físico e/ou psíquico também têm direito à presença de acompanhante, desde que haja justificativa médica.